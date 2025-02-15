Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Кировский район, на первом этаже вода пошла, только не оттуда, откуда хотелось.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Кировский район, на первом этаже вода пошла, только не оттуда, откуда хотелось.
Свежие комментарии