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Замминистра Залевский: Польша подала заявку на размещение ядерного оружия

Замминистра Залевский: Польша подала заявку на размещение ядерного оружия

Павел Залевский, заместитель министра национальной обороны Польши, сообщил, что Варшава официально подала заявление на размещение ядерного оружия на своей территории, об участии в программе Nuclear Sharing, и не отзывала документ.

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