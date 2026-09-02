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Царьград

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Апелляция отклонена: приговор убийце генерала Москалика оставлен в силе

Апелляция отклонена: приговор убийце генерала Москалика оставлен в силе

Суд не пощадил исполнителя теракта в Балашихе.Апелляционный военный суд поставил точку в деле о теракте в Подмосковье, признав законным пожизненный срок для агента СБУ Игната Кузина.

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