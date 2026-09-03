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Концерт "Душа России" в рамках ВЭФ объединил российских и китайских музыкантов

Концерт "Душа России" в рамках ВЭФ объединил российских и китайских музыкантов

ПСБ поддержал концерт «Душа России. Язык, который понимают все», который прошел в рамках ВЭФ во Владивостоке 2 сентября.

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