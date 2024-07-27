Сомов вышел в полуфинал Олимпиады с 13-м временем

Пловец Евгений Сомов первым из россиян выступил на Играх в Париже. В предварительном заплыве на своей коронной дистанции 100 метров брассом Сомов финишировал лишь 6-м с результатом 59,83 – это более, чем на секунду, хуже его личного рекорда.