ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 784 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Много совПесков указал на ...
  • Арлег Сварогов
    Пацаны решили тоже получить Героя, только полем ошиблисьРосавиация возобн...
  • Георгий
    Этот фильм действительно лучший, поздравляю с победой👍🏻Фильм «Святой Арх...

Чистый отток капитала из РФ вырос вдвое

Чистый отток капитала из РФ вырос вдвое

Чистый отток капитала частного сектора из России за III квартал 2023 года увеличился в два раза. Он составил $18 млрд против $9 за апрель-июнь, говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института «Центр развития» Сергея Пухова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх