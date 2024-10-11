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Китайские ученые обнаружили 162 тыс. новых видов вирусов

Китайские ученые обнаружили 162 тыс. новых видов вирусов

Искусственный интеллект помог китайским ученым в обнаружении около 162 тысяч новых видов вирусов через анализ ранее нераспознанных данных о генетических последовательностях, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

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