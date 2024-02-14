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Мощный символ праздника: как правильно сделать громничную свечу на Сретение Господне 15 февраля

Мощный символ праздника: как правильно сделать громничную свечу на Сретение Господне 15 февраля

Мощный символ праздника: как правильно сделать громничную свечу на Сретение Господне 15 февраля Елена ГалицкаяСретение Господне, отмечаемый на 40-й день после Рождества Христова, представляет собой один из старейших христианских праздников, пришедший на Русь из Византии.

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