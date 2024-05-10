Без названия

Телеграм-каналы следящие за фронтом сообщают, что ВС РФ продвигается в Харьковской области по пяти направлениям, однако Минобороны России никак не комментирует эти заявления.
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Телеграм-каналы следящие за фронтом сообщают, что ВС РФ продвигается в Харьковской области по пяти направлениям, однако Минобороны России никак не комментирует эти заявления.
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