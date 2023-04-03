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В Черногории состоялись выборы президента, Мило Джуканович проиграл «случайному» кандидату Якову Милатовичу

В Черногории состоялись выборы президента, Мило Джуканович проиграл «случайному» кандидату Якову Милатовичу

В Черногории на выборах президента победил бывший министр экономического развития в правительстве Здравко Кривокапича, представитель движения "Европа сейчас" Яков Милатович.

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