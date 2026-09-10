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Zero Hedge

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Citi Says LatAm "Poised For Take-Off" As Powerful Tailwinds Align. Here's Why

Citi Says LatAm "Poised For Take-Off" As Powerful Tailwinds Align. Here's Why

Citi Says LatAm "Poised For Take-Off" As Powerful Tailwinds Align. Here's Why Our focus on South America's improving investment outlook, underpinned by a generational shift from left-wing governments to more business-friendly governments, gained support Thursday from Citi's report, "LatAm Poised for Take-Off: The Macro Cycle Turns Latin America's Way.

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