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Депутат: страны НАТО не подвергались ударам российских снарядов

Депутат: страны НАТО не подвергались ударам российских снарядов

Подтвержденных случаев попадания российских снарядов на территорию государств альянса нет На Западе распространяются необоснованные утверждения о намерении России совершить нападение на страны НАТО.

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