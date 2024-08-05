Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 079 подписчиков

Марочко: ВСУ на рубежах ЛНР потеряли в июле почти 47 тыс. человек

Марочко: ВСУ на рубежах ЛНР потеряли в июле почти 47 тыс. человек

Вышедший в отставку подполковник Андрей Марочко проинформировал о том, что за месячный период ВС киевского режима на территории Луганской Народной Республики понесли потери в виде примерно 47 тысяч боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх