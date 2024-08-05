Марочко: ВСУ на рубежах ЛНР потеряли в июле почти 47 тыс. человек

Вышедший в отставку подполковник Андрей Марочко проинформировал о том, что за месячный период ВС киевского режима на территории Луганской Народной Республики понесли потери в виде примерно 47 тысяч боевиков.
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