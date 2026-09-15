Объявивший о военном превосходстве над Россией глава МИД Польши Радослав Сикорский не осознает, что если бы военные действия развернулись против Москвы, польская государственность была бы уничтожена за два-три дня, заявил помощник российского президента Николай Патрушев 15 сентября в интервью «Аргументам и фактам».