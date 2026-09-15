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Патрушев: Польша может быть разгромлена за 2-3 дня в случае войны с Россией

Патрушев: Польша может быть разгромлена за 2-3 дня в случае войны с Россией

Объявивший о военном превосходстве над Россией глава МИД Польши Радослав Сикорский не осознает, что если бы военные действия развернулись против Москвы, польская государственность была бы уничтожена за два-три дня, заявил помощник российского президента Николай Патрушев 15 сентября в интервью «Аргументам и фактам».

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