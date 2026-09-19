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Совет по дому

193 подписчика

Без дрожжей и долгого ожидания: готовлю пышные и воздушные баурсаки на кефире за считанные минуты

Без дрожжей и долгого ожидания: готовлю пышные и воздушные баурсаки на кефире за считанные минуты

Давайте приготовим пышки на кефире, когда хочется домашней выпечки, но совсем нет желания возиться с дрожжевым тестом.

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