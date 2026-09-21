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Царьград

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Опубликованы кадры жесткой посадки вертолета санавиации в Красноярском крае

Опубликованы кадры жесткой посадки вертолета санавиации в Красноярском крае

В Красноярском крае вертолет санавиации совершил жесткую посадку, есть пострадавший.РЕН ТВ 20 сентября опубликовал кадры с места жёсткой посадки вертолёта Ми‑8 в Эвенкийском округе Красноярского края.

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