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Царьград

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Жительница Забайкалья украла у сестры 300 тысяч и получила срок

Жительница Забайкалья украла у сестры 300 тысяч и получила срок

В Оловяннинском районе ранее судимая местная жительница получила 2,5 года колонии общего режима за перевод 300 тысяч рублей с телефона сестры на счёт сожителя.

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