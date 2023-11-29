В Днепропетровске повестку получила 86-летняя жительница, ранее выехавшая из Артёмовска

Желание активизировать ход мобилизации на Украине всё чаще доходит до откровенно абсурда. Несколько дней назад повестку вручили священнослужителю православной церкви, давно разменявшему седьмой десяток.
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