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Правительство России утвердило план развития здравоохранения до 2030 года

Правительство России утвердило план развития здравоохранения до 2030 года

МОСКВА (ИА Реалист). Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 1693-р от 1 июля 2026 года, которым утверждён план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года.

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