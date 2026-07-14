Правительство России утвердило план развития здравоохранения до 2030 года

МОСКВА (ИА Реалист). Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 1693-р от 1 июля 2026 года, которым утверждён план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года.