Танцы под музыку Вагнера

Немес Таримо родился в семье со средним достатком, но рано осиротел. Большая семья вырастила парня в Мбези-ква-Мсугури, пригороде на западной окраине Дар-эс-Салама, где Немес Таримо унаследовал дом, расположенный рядом с главной магистралью, вед.