Бразильские города страдают от сильнейшей засухи за последние 700 лет

Исследование, проведенное Университетом Сан-Паулу, показывает, что Серрадо переживает самую сильную засуху за последние несколько столетий из-за повышения температуры и нарушения режима выпадения осадков, что подтверждается анализом геологических и погодных данных, сообщает «scitechdaily».