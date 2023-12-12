Российская армия продолжит уничтожать оружие, поставляемое Западом киевского режиму.Президент Украины Владимир Зеленский находится в США, где надеется в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом всё же выпросить деньги и оружие, в которых Киеву отказал Конгресс.