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Царьград

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"Зеленский клянчит, мы перемалываем": Полянский рассказал, что будет с оружием США на Украине

Российская армия продолжит уничтожать оружие, поставляемое Западом киевского режиму.Президент Украины Владимир Зеленский находится в США, где надеется в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом всё же выпросить деньги и оружие, в которых Киеву отказал Конгресс.

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