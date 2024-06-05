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Пропавшего немецкого бизнесмена Новака могут объявить в розыск

Пропавшего немецкого бизнесмена Новака могут объявить в розыск

Осужденного на пять лет и пропавшего немецкого инвестора Ральфа Новака могут объявить в розыск, если он не явится в службу исполнения наказаний до конца среды, 5 июня, рассказал его адвокат Константин Елфимов.

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