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Дикиджи о прическе: «Мне нравится объем. Но из-за того, что я боюсь облысеть, химию делать больше нельзя»

Фигурист пообщался с Алиной Загитовой на этапе Гран-при России в Казани, где он занимает первое место после короткой программы.

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