Путин: Экономика России выросла на 4,1% и обошла Японию и ФРГ

Президент России Владимир Путин заявил о стабильности экономики страны, с ростом в 4,1% в 2024 году. Россия поднялась на четвертое место в мире по паритету покупательной способности, обогнав Японию и ФРГ.
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