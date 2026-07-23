МИД РФ: Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров довел до госсекретаря США Марко Рубио информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения (ЛБС) и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями.
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