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Газета.ру

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МИД РФ: Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения

МИД РФ: Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров довел до госсекретаря США Марко Рубио информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения (ЛБС) и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями.

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