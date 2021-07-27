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Вильфанд спрогнозировал волну хорошей длительной теплой погоды в Европейской России

Вильфанд спрогнозировал волну хорошей длительной теплой погоды в Европейской России

В центре Европейской России ожидаются кратковременные осадки и теплые дни. Этой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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