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НХЛ. «Миннесота» примет «Ванкувер», «Бостон» против «Рейнджерс», «Торонто» сыграет с «Питтсбургом», «Нэшвилл – «Вашингтон»

«Бостон» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» – с «Питтсбургом», «Вашингтон» на выезде встретится с «Нэшвиллом», «Тампа» будет играть с «Калгари».

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