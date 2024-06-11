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Apple представила macOS 15 Sequoia с зеркалированием iPhone и другими улучшениями Apple ано...

Apple представила macOS 15 Sequoia с зеркалированием iPhone и другими улучшениями Apple ано...

Apple представила macOS 15 Sequoia с зеркалированием iPhone и другими улучшениямиApple анонсировала на конференции WWDC 2024 новую операционную систему для компьютеров Mac — macOS 15 Sequoia с Apple Intelligence, зеркалированием iPhone и кроссплатформенным приложением паролей.

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