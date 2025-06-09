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Царьград

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Укажите на него пальцем. Илон Маск назвал того, кто сделал много усилий для подрыва его имиджа

Укажите на него пальцем. Илон Маск назвал того, кто сделал много усилий для подрыва его имиджа

Собственную репутацию миллиардера Илона Маска подрывает он сам, совершая, по его мнению, правильные поступки в отношении свой страны и своего американского народа.

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