Reuters: США требуют от тайваньской TSMC прекратить поставки в КНР чипов для ИИ

Global Look Press/Alexandr Romanchenko/Russian Look Американская сторона потребовала от компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) с Тайваня перестать поставлять в КНР чипы, применяемые в приложениях с искусственным интеллектом (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии