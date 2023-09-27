Ирландский вуз начнет учить на блогеров. Дипломированным блогером можно будет стать за четыре года. В вузе уже обучают творческому письму, написанию контента, съемке творческого видео и рассказыванию историй.
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