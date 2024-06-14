В зарубежных БАДах для похудения нашли бактерии и плесневые грибы

В биологически активных добавках к пище, которые продаются онлайн, при лабораторных исследованиях обнаружены опасные для здоровья человека бактерии и плесневые грибы, рассказали «Известиям» в ассоциации «Антиконтрафакт».
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