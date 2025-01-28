Путин «обстоятельно» обсудил развитие беспилотников в России

Вопросы развития беспилотной авиации в России были обстоятельно рассмотрены в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Тольятти, рассказал он 28 января на совещании по вопросам развития беспилотной авиации в РФ.
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