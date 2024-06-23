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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джака признан лучшим игроком матча Швейцария – Германия

Джака признан лучшим игроком матча Швейцария – Германия

По итогам игры заключительного тура группового этапа Евро-2024 награду получил швейцарский хавбек Гранит Джака.

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