💦 В Кореизе расчистили некоторые участки улицы Родниковая после подтопления Ранее в Кореизе уже были стихийные происшествия — в 2021 году на улице смыло полдома, рассказал «Крым 24» местный житель Николай.
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