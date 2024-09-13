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Депутат Нилов заявил, что правительство не поддержало законопроект отмены ЕГЭ

Депутат Нилов заявил, что правительство не поддержало законопроект отмены ЕГЭ

Законопроект об отмене ЕГЭ с введением традиционных госэкзаменов не был поддержан правительством.Глава комитета Госдумы по социальной политике и автор данной инициативы Ярослав Нилов рассказал РИА Новости подробности.

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