"Не мешайте русским строить Россию!": Заявление Бастрыкина, которому хочется аплодировать стоя

НК

Наталья Котельникова

Народ великой России аплодируют Александру Ивановичу Бастрыкину и аплодирует СТОЯ. Он настоящий генерал, он грудью сейчас встал на защиту нашей Родины и её НАРОДА. Закипело болото, сейчас пойдет движуха. Народу всё понятно, кто враг и предатель, а кто его ГЕРОЙ. Не смейте грязными языками порочить большую работа патриота. А извиняться этим жиромордым де"путанам придётся и дальше по этапу.