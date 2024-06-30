Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Надежда на Думу вообще не стоит опереться, буквально в пятницу « Г. Дура» отклонила все законы косающиеся мигрантов, ...Бастрыкин бросил ...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    А где власть?Почему Бастрыкин один в борьбе???Где Дума,где Совет Федерации,где Прокуратура,МВД,где помощники Президен...Бастрыкин бросил ...
  • лина любимцева
    На Бастрыкина сейчас открыли ТРАВЛЮ!!Бастрыкин бросил ...

"Не мешайте русским строить Россию!": Заявление Бастрыкина, которому хочется аплодировать стоя

"Не мешайте русским строить Россию!": Заявление Бастрыкина, которому хочется аплодировать стоя

«Насилуют русских девушек и детей как хотят». Терпение Бастрыкина лопнуло: он объявил войну мигрантам Автор: Дмитрий Горин Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин спровоцировал настоящий скандал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Народ великой России аплодируют Александру Ивановичу Бастрыкину и аплодирует СТОЯ. Он настоящий генерал, он грудью сейчас встал на защиту нашей Родины и её НАРОДА. Закипело болото, сейчас пойдет движуха. Народу всё понятно, кто враг и предатель, а кто его ГЕРОЙ. Не смейте грязными языками порочить большую работа патриота. А извиняться этим жиромордым де&quot;путанам придётся и дальше по этапу.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх