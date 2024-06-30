"Не мешайте русским строить Россию!": Заявление Бастрыкина, которому хочется аплодировать стоя

«Насилуют русских девушек и детей как хотят». Терпение Бастрыкина лопнуло: он объявил войну мигрантам Автор: Дмитрий Горин Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин спровоцировал настоящий скандал.
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