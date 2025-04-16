Царьград Фото: коллаж Царьграда Ранее пленный боец ВСУ, принявший решение перейти на нашу сторону, рассказал, как растворились очереди в военкоматы на Украине.
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