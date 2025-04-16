СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Генрих
    Иванов...что был. что не был. Из Сердюкова министр обороны, как из дерьма пуля, слон в посудной лавке. Шойгу - показу...Иванов, Сердюков,...
  • Ингерман Ланская
    почему это в совдепии подобный закон был не тупым, а ноне вдруг отупел?На Московском эко...
  • Ингерман Ланская
    следующее предложение от какого-нибудь депутата-камуноида - закон №о трёх колосках"На Московском эко...

"Да ну нафиг, я уже не хочу": Как растворились очереди в военкоматы на Украине. "Патриотизм" посыпался под напором правды

"Да ну нафиг, я уже не хочу": Как растворились очереди в военкоматы на Украине. "Патриотизм" посыпался под напором правды

Царьград Фото: коллаж Царьграда Ранее пленный боец ВСУ, принявший решение перейти на нашу сторону, рассказал, как растворились очереди в военкоматы на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Азохен вей товарищи бояре
Проснувся. Одел свою кастрюльку, запалил покрышку. Кричал Слава Украине. Аж прослезился, все-таки мы великие! Опять мобилизация скоро. Я двеннадцать мобилизаций прятався и тринадцатую спрячусь, не брошу страну в трудную минуту...
Ответить
7 час.
наверх