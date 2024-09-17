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MNRAS: предложено решение двух крупнейших загадок космологии

MNRAS: предложено решение двух крупнейших загадок космологии

Группа физиков Массачусетского технологического института (MIT) выдвинула смелую гипотезу о том, что несоответствие в измерениях скорости расширения Вселенной кроется в таинственной силе, называемой ранней темной энергией.

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