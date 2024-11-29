Прогноз погоды в Крыму на 29 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 29 ноябряВ Симферополе +10 и пасмурноВ Севастополе +12 и небольшой дождьВ Евпатории +11 и небольшой дождьВ Черноморском +6 и облачно с прояснениямВ Джанкое +9 и облачно с прояснениямВ Ялте +10 и дождьВ Алуште +9 и дождьВ Керчи +6 и облачно с прояснениямВ Арм.