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Кинэн ответил Величкину на обвинения в злоупотреблении алкоголем: «Разочарован его словами. Геннадий – эмоциональный парень. Рашников потом и его уволил, но не знаю, за что»

– Совсем недавно бывший генеральный менеджер «Металлурга» Геннадий Величкин дал интервью, в котором объяснил ваше увольнение во втором сезоне тем, что вы постоянно употребляли алкогольные напитки, гораздо меньше уделяли времени работе и вообще вели себя непрофессионально.

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