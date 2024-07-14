В МОСКВЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА ИЗБИТОГО МИГРАНТАМИ МУЖЧИНУ: ГОСТИ РЕШИЛИ ОТОМСТИТЬ ОБИДЧИКАМ

Одиссей

К сожалению, ЭТИ - не мусор, а как раз наоборот: ЦВЕТ и гордость ЛЮБОГО этноса. Это - ПАССИОНАРИИ. Люди с повышенной жизненной энергетикой. Те, кому свербит сразу во всех местах и ТОЧНО не сидится на месте. Они из тех, кто искал путь в Индию, шел за Камень, искал Эльдорадо, вышел к Тихому океану, занял Аляску и Гавайи. Они неудобны ЛЮБОЙ власти именно потому, что буйствуют и нарушают порядок. У нас это усугубляется тем, что они ИНОРОДЦЫ и чужаки по определению. Были б они нашими - были б солдатами, бандитами, ментами, завоевывали для нас Африку и Европу, осваивали б Сибирь, Арктику и СевМорПуть... Задача НАШЕЙ власти - не выгонять, не истреблять, а направить их энергию в нужное и полезное для нас русло. Но для этого надо быть еще более крутым пассионарием! А для этого есть все предпосылки: лет 200 назад на территории России произошел пассионарный толчок по линии Москва (условно) - Тамбов - Донбасс - Вост.Кавказ - Иран - Аравийский п-ов. Вот и смотрим: война сейчас идет на Донбассе: местные восстали против укропов. Была война в Чечне. К нам едут азеры. Таджики подцепили пассионарность через персов и афганцев. Но на ЭТОЙ территории Главные пассионарии - это МЫ! РУССКИЕ!!