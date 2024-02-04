Глава МИД Британии Кэмерон заявил, что время в конфликте на Украине на стороне Запада

Министр иностранных дел призвал союзников прекратить разговоры о патовой ситуации, отметив экономическое преимущество над РФВремя в конфликте на Украине на стороне Киева и его западных союзников, заявил министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер страны Дэвид Кэмерон.
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