Министр иностранных дел призвал союзников прекратить разговоры о патовой ситуации, отметив экономическое преимущество над РФВремя в конфликте на Украине на стороне Киева и его западных союзников, заявил министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер страны Дэвид Кэмерон.