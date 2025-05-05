Нервное настрое...
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Главные поражения Маршала Победы: о чëм не любил вспоминать Жуков?

Главные поражения Маршала Победы: о чëм не любил вспоминать Жуков?

Непобедимых полководцев не бывает. Даже самый талантливые и прославленные военачальники когда-нибудь терпели поражения.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;потеряла 777 тыс. человек (в том числе 272 тыс. убитыми).&quot;, &quot;Всего через неделю противник окружил её и уничтожил. В плен к немцам попали 38 тысяч советских солдат и офицеров.&quot;, &quot;потери советских войск в ней составили 291 тыс. человек, тогда как немцев – почти в шесть раз меньше.&quot;, &quot;Наши потери составили 112 тыс. человек, противника – 53,5 тыс.Это всё о боях под Ржевом автором так представлено,что Жукову целый год( 42), не удалось  сохранить тысячи жизней и приблизить победу над нацистами.А может это просто вброс говна на вентилятор от автора, анонима под кликухой &quot;Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек&quot;? И впрямь, смахивает на  психа!
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