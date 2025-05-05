Главные поражения Маршала Победы: о чëм не любил вспоминать Жуков?

Александр Ляшенко

"потеряла 777 тыс. человек (в том числе 272 тыс. убитыми).", "Всего через неделю противник окружил её и уничтожил. В плен к немцам попали 38 тысяч советских солдат и офицеров.", "потери советских войск в ней составили 291 тыс. человек, тогда как немцев – почти в шесть раз меньше.", "Наши потери составили 112 тыс. человек, противника – 53,5 тыс.Это всё о боях под Ржевом автором так представлено,что Жукову целый год( 42), не удалось сохранить тысячи жизней и приблизить победу над нацистами.А может это просто вброс говна на вентилятор от автора, анонима под кликухой "Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек"? И впрямь, смахивает на психа!