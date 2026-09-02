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Россия нашла противоядие против ракет "Фламинго". Но военные предупреждают, что расслабляться рано

Россия нашла противоядие против ракет "Фламинго". Но военные предупреждают, что расслабляться рано

Реактивную номинально украинскую дальнобойную ракету "Фламинго" можно сбить из пулемета. Но недооценивать "чудо-оружие" ВСУ, как считают военные, ни в коем случае нельзя .

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