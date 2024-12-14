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Раис Татарстана поручил оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно убирать снег с проезжей части и пешеходных зон

Своевременно убирать снег с проезжей части и пешеходных зон, следить за состоянием крыш многоквартирных домов, оперативно реагировать на обращения граждан по вопросам уборки снега – такие поручения дал сегодня Раис Татарстана главам муниципальных образований, руководителям профильных министерств и ведомств.

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