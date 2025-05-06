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Русская весна

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Ночные бои под Тёткино: ивановский десант уничтожает технику врага (ВИДЕО)

Ночные бои под Тёткино: ивановский десант уничтожает технику врага (ВИДЕО)

Ивановский десант в ходе ночных боёв под Тёткино уничтожил технику врага. Бойцы 217-го полка ивановской дивизии ВДВ группировки войск «Север» охотятся на бронетехнику и пикапы ВСУ с пехотой в приграничье Сумской области, где враг концентрирует силы для атак в районе курского Тёткино.

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