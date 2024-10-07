Врач, новатор, педагог: чем известен российский кардиохирург Ренат Акчурин

На 79-м году жизни скончался известный российский кардиохирург, академик РАН Ренат Акчурин. Именно благодаря ему в отечественной и мировой медицине появились уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии.
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