Театр абсурда
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Театр абсурда

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Первомай, Первомай - укропа добивай!

Первомай, Первомай - укропа добивай!

Начинается новый этап СВО - майский разгром ВСУ. Сегодня мы видим, как великая шахматная партия, которую наши полководцы начали осенью прошлого года, стремительно переходит в эндшпиль.

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